Костюк повернулася в топ-20 найкращих тенісисток світу

Національна лідерка в тенісі пішла вгору на дві позиції. Тепер вона посідає 19-те місце в світовій класифікації.

Мінімальний прогрес і в Світоліної. Досвідчена спортсменка піднялася на один щабель (28-ме місце), а Ястремська залишилася на 33-й позиції. На дві сходинки опустилася Ангеліна Калініна (54-те місце), а от Леся Цуренко втрималася на попередніх рубежах (82-ге).

До другої сотні рейтингу WTA потрапили ще чотири українки. Дарія Снігур і Юлія Стародубцева піднялися на одну позицію, а їхня досвідченіша співвітчизниця Катаріна Завацька втратила дві. На 200-те місце злетіла Анастасія Соболєва (+16 позицій).

Першою ракеткою світу залишається Іга Свьонтек. Польська тенісистка забезпечила собі участь у Підсумковому турнірі, а от позаду знову зав'язалася інтрига. Аріна Сабаленко з Білорусі обійшла американку Корі Гауфф і вийшла на друге місце.