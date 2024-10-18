Костюк повернулась у збірну: Україна оголосила склад на Кубок Біллі Джин Кінг

У порівнянні зі складом на попередню зустріч проти Румунії, що відбулася у квітні, список зазнав трьох змін – залишилися в ньому лише Леся Цуренко та Надія Кіченок. Не потрапили до заявки Еліна Світоліна, Юлія Стародубцева та Людмила Кіченок.

Натомість до складу повернулась перша ракетка країни Марта Костюк. Вона гратиме за збірну вперше з квітня 2023 року, коли брала участь у матчі проти Чехії. Тоді ж останні ігри за національну команду проводила й Катаріна Завацька. Ще одна учасниця – Анастасія Соболєва – абсолютна дебютантка.

Матчева зустріч Україна – Австрія відбудеться 17-18 листопада у місті Мак-Кінні (Техас, США). Тенісистки гратимуть на хардовому покритті. Переможець цього протистояння у квітні наступного року зіграє у кваліфікації за право виступити у фінальному турнірі Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

Марта Костюк (17-та ракетка світу)

Леся Цуренко (101)

Катаріна Завацька (197)

Анастасія Соболєва (208)

Надія Кіченок (41-ша в парі)

Збірна Австрії: що відомо

Австрійська збірна буде представлена найсильнішими гравчинями країни. Проте, за рейтингом вони значно поступаються українкам. Показово, що перша ракетка Австрії у світовому списку перебуває на сходинку нижче, від дебютантки "синьо-жовтої" команди Соболєвої.

Найрейтинговішою тенісисткою у складі суперниць є Сінья Краус (209-та у світі). Крім неї, до списку увійшли Таміра Пащек (360), Тамара Костіч (484) та Юлія Грабхер (577).

Якщо ж брати командний рейтинг жіночих збірних – різниця не така велика. Українки зараз перебувають на 18-й сходинці, тоді як австрійки – на 24-й.