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Костюк уступила американке в 9-часовом марафоне на "тысячнике" в Дубае

Дубай, Вторник 18 февраля 2025 19:40
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Костюк уступила американке в 9-часовом марафоне на "тысячнике" в Дубае Фото: Марта Костюк (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Изнурительный поединок во втором круге турнира WTA 1000 в Дубае провела лидер украинского тенниса Марта Костюк. Встреча, которую дважды прерывали из-за ливня, длилась более девяти часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

WTA 1000, Дубай, одиночный разряд, 2-й круг

Марта Костюк - София Кенин (США) - 7:5, 6:7, 6:7

Костюк, занимающая в рейтинге WTA 21-ю строчку, играла с 56-й ракеткой мира - американкой Кенин. Нетоповая позиция американки в рейтинге не должна вводить болельщиков в заблуждение. Для тех, кто не в курсе: Кенин - победительница Australian Open 2020 года, финалистка "Ролан Гаррос" того же сезона и экс-четвертая ракетка мира. В последнее время результаты 26-летней теннисистки упали, но опыт с мастерством никуда не делись. Костюк встретилась с Кенин впервые.

Поединок начался в 10:30 по Киеву, а закончился почти в 20 часов. Он дважды прерывался из-за дождя, причем вторая пауза длилась несколько часов. Конечно, в эти окна спортсменки могли передохнуть, но представьте насколько психологически изматывала их эта неопределенность.

Тем более, что на корте все было тоже очень непросто - настоящую битву показали нам соперницы.

В первой партии Костюк и Кенин шли нога в ногу. Украинка немного оторвалась в четвертом гейме, сделав брейк (3:1), но тут же отдала свою подачу. Так оппонентки дошли до счета - 5:5. И именно тогда матч прервали впервые. Передышка пошла на пользу украинке. После возвращения она уверенно взяла свою подачу (40:15), а потом выиграла сет на мячах американки.

После этого дождь в Дубае зарядил снова и теннисистки ждали несколько часов, чтобы возобновить противостояние во втором сете. А борьба в нем выдалась еще более ожесточенной. Опять равенство, соперницы обменялись брейками, а так - стабильно играли каждая на своей подаче. Счет дошел до ничьей - 6:6. После чего партия перешла в тай-брейк. Здесь тоже никто не желал уступать: американка оформила победу лишь в 16-м гейме - 9:7.

Решающий сет не отличался от двух предыдущих. Дело снова дошло до тай-брейка, где более удачно сыграла американка - 7:5.

Ранее Костюк, Свитолина и еще две украинки заявились на турнир-"тысячник" в США.

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Теннис Марта Костюк
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