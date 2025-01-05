Костюк отримала суперницю на старті другого турніру сезону

В 1/16 фіналу українка, яка є 18-ю ракеткою світу, зустрінеться з 64-ю в рейтингу WTA американкою Ешлін Крюгер.

Представниця США не зуміла подолати кваліфікацію турніру, програвши у фінальному матчі відбору Катерині Синяковій з Чехії. Але пробилась до основної сітки, отримавши статус лакі-лузера.

Для Костюк це буде другий турнір у сезоні. Дебютувала українка на іншому австралійському "п'ятисотнику" в Брісбені, де у стартовому поєдинку поступилась китаянці Юань Юе.

Крюгер також грала в Брісбені, причому успішніше українки. Вона дійшла до чвертьфіналу, обігравши в другому колі 14-ту ракетку світу Анну Калінську. Якщо Костюк виграє у Крюгер, то в 1/8 фіналу зустрінеться з переможницею протистояння Паула Бадоса (Іспанія, 12-та у світі) – Пейтон Стернс (США, 47-ма).

Турнір в Аделаїді, що пройде 6-11 січня, стане для Костюк останньою перевіркою перед Відкритим чемпіонатом Австралії. Перший мейджор сезону стартує 12 січня. До його основної сітки потрапило п'ятеро українок. Окрім Костюк, це – Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева.

Минулого сезону українки встановили на австралійському мейджорі кілька національних досягнень. Уперше одразу дві представниці нашої країни – Костюк та Ястремська – зіграли в чвертьфіналі.

Ястремська стала першою українкою, яка дійшла на Australian Open до півфіналу в одиночному розряді. А у парному жіночому розряді Людмила Кіченок разом з Єленою Остапенко з Латвії грали у фіналі.