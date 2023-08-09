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Костюк останньою з українок програла в Монреалі, Цуренко не вийшла на старт

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Монреаль, Середа 09 серпня 2023 09:01
Костюк останньою з українок програла в Монреалі, Цуренко не вийшла на старт Фото: Марта Костюк зачохлила ракетку в Канаді (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Марта Костюк зазнала поразки від китаянки Чжен Ціньвень у першому раунді Canadian Open-2023.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

2023 WTA Montreal, 1/32 фіналу

Костюк – Чжен – 1:2 (2:6, 6:1, 3:6)

Мартіч – Цуренко – скасовано

Представниця Піднебесної захопила ініціативу зі старту зустрічі. Після того, як українка відкрила рахунок, Чжен виграла три гейми поспіль. Згодом ще один брейк китайської тенісистки з власною подачею "під нуль" дозволив їй закрити сет за 40 хвилин.

Утім, Костюк узяла повний реванш у другій партії. У першому геймі вона відіграла два брейк-пойнти, а пісня набраного Чжен очка повністю взяла гру під власний контроль. Українська тенісистка взяла 5 (!) геймів поспіль. Завершила сет на власну користь Костюк "бубликом" для суперниці.

Вирішальна партія стала повною драмою. Молода киянка провалила дебют (1:4), але не здалася. Вона зуміла підібратися ближче до Чжен (3:5) та чинила опір до останнього в дев'ятому геймі. Зокрема, Костюк відіграла три матч-пойнти. Однак, четверта спроба китаянки виявилася вдалою.

Натомість Леся Цуренко відмовилася від виступів у Канаді. Вона виграла кваліфікацію турніру в Монреалі та повинна була зустрітися з хорваткою Мартіч у першому колі основної сітки. Проте, знялася з турніру напередодні поєдинку.

До слова, напередодні Світоліна поступилася американці Коллінс на старті Canadian Open-2023.

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