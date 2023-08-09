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Костюк последней из украинок проиграла в Монреале, Цуренко не вышла на старт

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Монреаль, Среда 09 августа 2023 09:01
Костюк последней из украинок проиграла в Монреале, Цуренко не вышла на старт Фото: Марта Костюк зачехлила ракетку в Канаде (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Марта Костюк потерпела поражение от китаянки Чжэн Циньвэнь в первом раунде Canadian Open-2023.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

2023 WTA Montreal, 1/32 финала

Костюк – Чжэн – 1:2 (2:6, 6:1, 3:6)

Мартич – Цуренко – отменено

Представительница Поднебесной захватила инициативу со старта встречи. После того, как украинка открыла счет, Чжэн выиграла три гейма подряд. Впоследствии еще один брейк китайской теннисистки с собственной подачей "под ноль" позволил ей закрыть сет за 40 минут.

Впрочем, Костюк взяла полный реванш во второй партии. В первом гейме она отыграла два брейк-пойнта, а песня набранного Чжэн очка полностью взяла игру под собственный контроль. Украинская теннисистка взяла 5 (!) геймов подряд. Завершила сет в собственную пользу Костюк "баранкой" для соперницы.

Решающая партия стала полной драмой. Молодая киевлянка провалила дебют (1:4), но не сдалась. Она сумела подобраться ближе к Чжэн (3:5) и сопротивлялась до последнего в девятом гейме. В частности, Костюк отыграла три матч-пойнта. Однако четвертая попытка китаянки оказалась удачной.

Леся Цуренко отказалась от выступлений в Канаде. Она выиграла квалификацию турнира в Монреале и должна была встретиться с хорваткой Мартич в первом круге основной сетки. Тем не менее, снялась с турнира накануне поединка.

К слову, накануне Свитолина уступила американке Коллинс на старте Canadian Open-2023.

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