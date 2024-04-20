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Костюк обіграла восьму ракетку світу та вийшла до фіналу турніру WTA 500

Фото: Марта Костюк (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українська тенісистка Марта Костюк обіграла восьму ракетку світу та вийшла до фіналу турніру WTA 500.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

У півфіналі українка обіграла восьму ракетку світу Маркету Вондроушову - 7:6, 6:2.

Для Костюк - це стало третім в кар'єрі фіналом рівня WTA і другим у цьому році. На шляху до фіналу у Штутгарті Марта здобула три поспіль перемоги над тенісистками з топ-10 світового рейтингу.

У фіналі Марта Костюк зіграє проти представниці Казахстану, Єлени Рибакіної, четвертої ракетки світу.

Нагадаємо, перед цим Костюк вийшла у півфінал завдяки своїй ефектній перемозі над третьою ракеткою світу Коко Гауф, представницею США та чинною чемпіонкою US Open.

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