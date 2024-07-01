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Костюк легко пробилася в друге коло Вімблдонського турніру

Лондон, Понеділок 01 липня 2024 16:32
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Костюк легко пробилася в друге коло Вімблдонського турніру Фото: Марта Костюк програла лише 5 геймів (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Марта Костюк перемога словацьку тенісистку Ребекку Шрамкову в першому раунді трав'яного мейджора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Вімблдон-2024, 1-й раунд, жінки

Костюк – Шрамкова – 2:0 (6:3, 6:2)

Розпочали суперниці на рівних. Спершу і Костюк, і Шрамкова зосередилися на власних подачах. Ключовим у першому сеті став шостий гейм, коли українська тенісистка з другої спроби оформила брейк. Утім, словачка намагалася конкурувати далі.

У восьмому геймі Шрамкова відіграла чотири сетболи та продовжила опір. Однак, у дев'ятому геймі Костюк із першої спроби закрила сет на власну користь. Утім, на старт другої партії такий підсумок не вплинув. Опонентки знову зробили акцент на своїх подачах.

Проте, українка поступово прибрала ініціативу до своїх рук. У п'ятому та сьомому геймах вона оформила брейки та вийшла подавати на матч у восьмому. Костюк виграла три м'ячі поспіль, взяла невелику паузу та закрила гейм, сет і поєдинок на власну користь.

У наступному колі вітчизняна тенісистка зустрінеться з переможницею протистояння австралійки Дарії Севілл і Пейтон Стернс зі США. Їхній матч теж відбудеться в понеділок. Костюк стала другою українкою у 1/32 фіналу після Даяни Ястремської.

До слова, раніше пригадали історію успіхів українських тенісисток на Вімблдонському турнірі.

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