Костюк легко пробилась во второй круг Уимблдонского турнира
Украинка Марта Костюк победила словацкую теннисистку Ребекку Шрамкову в первом раунде травяного мэйджора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Уимблдон-2024, 1-й раунд, женщины
Костюк – Шрамкова – 2:0 (6:3, 6:2)
Начали соперницы на равных. Сначала и Костюк, и Шрамкова сосредоточились на собственных подачах. Ключевым в первом сете стал шестой гейм, когда украинская теннисистка со второй попытки оформила брейк. Впрочем, словачка пыталась конкурировать дальше.
В восьмом гейме Шрамкова отыграла четыре сетбола и продолжила сопротивление. Однако в девятом гейме Костюк с первой попытки закрыла сет в собственную пользу. Впрочем, на старте второй партии такой итог не отразился. Оппонентки снова сделали акцент на своих подачах.
Однако украинка постепенно прибрала инициативу к своим рукам. В пятом и седьмом геймах она оформила брейки и вышла подавать на матч в восьмом. Костюк выиграла три мяча подряд, взяла небольшую паузу и закрыла гейм, сет и поединок в свою пользу.
В следующем круге отечественная теннисистка встретится с победительницей противостояния австралийки Дарьи Сэвилл и Пейтон Стернс из США. Их матч тоже состоится в понедельник. Костюк стала второй украинкой в 1/32 финала после Даяны Ястремской.
Marta Kostyuk, that is incredible court coverage #Wimbledon @marta_kostyuk pic.twitter.com/N6qNpLdBYz— Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2024
К слову, ранее вспомнили историю успехов украинских теннисисток на Уимблдонском турнире.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.