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Костюк легко пробилась во второй круг Уимблдонского турнира

Лондон, Понедельник 01 июля 2024 16:32
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Костюк легко пробилась во второй круг Уимблдонского турнира Фото: Марта Костюк проиграла всего 5 геймов (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Марта Костюк победила словацкую теннисистку Ребекку Шрамкову в первом раунде травяного мэйджора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2024, 1-й раунд, женщины

Костюк – Шрамкова – 2:0 (6:3, 6:2)

Начали соперницы на равных. Сначала и Костюк, и Шрамкова сосредоточились на собственных подачах. Ключевым в первом сете стал шестой гейм, когда украинская теннисистка со второй попытки оформила брейк. Впрочем, словачка пыталась конкурировать дальше.

В восьмом гейме Шрамкова отыграла четыре сетбола и продолжила сопротивление. Однако в девятом гейме Костюк с первой попытки закрыла сет в собственную пользу. Впрочем, на старте второй партии такой итог не отразился. Оппонентки снова сделали акцент на своих подачах.

Однако украинка постепенно прибрала инициативу к своим рукам. В пятом и седьмом геймах она оформила брейки и вышла подавать на матч в восьмом. Костюк выиграла три мяча подряд, взяла небольшую паузу и закрыла гейм, сет и поединок в свою пользу.

В следующем круге отечественная теннисистка встретится с победительницей противостояния австралийки Дарьи Сэвилл и Пейтон Стернс из США. Их матч тоже состоится в понедельник. Костюк стала второй украинкой в 1/32 финала после Даяны Ястремской.

К слову, ранее вспомнили историю успехов украинских теннисисток на Уимблдонском турнире.

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