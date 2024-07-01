Костюк легко пробилась во второй круг Уимблдонского турнира

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Уимблдон-2024, 1-й раунд, женщины

Костюк – Шрамкова – 2:0 (6:3, 6:2)

Начали соперницы на равных. Сначала и Костюк, и Шрамкова сосредоточились на собственных подачах. Ключевым в первом сете стал шестой гейм, когда украинская теннисистка со второй попытки оформила брейк. Впрочем, словачка пыталась конкурировать дальше.

В восьмом гейме Шрамкова отыграла четыре сетбола и продолжила сопротивление. Однако в девятом гейме Костюк с первой попытки закрыла сет в собственную пользу. Впрочем, на старте второй партии такой итог не отразился. Оппонентки снова сделали акцент на своих подачах.

Однако украинка постепенно прибрала инициативу к своим рукам. В пятом и седьмом геймах она оформила брейки и вышла подавать на матч в восьмом. Костюк выиграла три мяча подряд, взяла небольшую паузу и закрыла гейм, сет и поединок в свою пользу.

В следующем круге отечественная теннисистка встретится с победительницей противостояния австралийки Дарьи Сэвилл и Пейтон Стернс из США. Их матч тоже состоится в понедельник. Костюк стала второй украинкой в 1/32 финала после Даяны Ястремской.