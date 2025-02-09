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Костюк на класі пройшла в друге коло "тисячника" в Катарі: на неї чекає надважке випробування

Доха, Неділя 09 лютого 2025 18:19
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Костюк на класі пройшла в друге коло "тисячника" в Катарі: на неї чекає надважке випробування Фото: Марта Костюк (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Перша ракетка України Марта Костюк провела перший поєдинок після Australian Open 2025. Вона переможно стартувала на турнірі WTA 1000 у Досі (Катар).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

WTA 1000, Доха, одиночний розряд, 1-ше коло

Марта Костюк – Зейнеп Сонмез – 6:3, 6:3

Суперницею вітчизняної тенісистки, яка перебуває в рейтингу WTA на 22-й сходинці, стала лідерка жіночого тенісу Туреччини – 95-та у світі Сонмез. Шляхи тенісисток уперше перетнулись на корті.

Наша землячка зробила для перемоги рівно стільки, скільки було потрібно. У першому сеті вистачило одного виграного гейму на подачі суперниці. У другому – дівчата розщедрилися і робили подарунка одна одній. Костюк віддала туркені дві свої подачі, але забрала – чотири на м'ячах Сонмез. У підсумку все це тривало 1 годину і 34 хвилини.

Українка вийшла в друге коло змагань, де їй знадобиться вже повна концентрація та демонстрація своєї майстерності. Адже суперниця більш ніж серйозна – третя у світі американка Корі Гауфф.

Перша вітчизняна ракетка проводить четвертий турнір у новому сезоні. Із "п'ятисотників" у Брісбені та Аделаїді вона вилетіла в 1-му колі, а на Australian Open дісталася до 3-го раунду. У 2025 році на рахунку Костюк 3 перемоги в 6-ти зустрічах.

На турнірі в Досі українка грає втретє в кар'єрі. У 2022-му вона пройшла кваліфікацію, але поступилась на старті основи. А минулого року вийшла в 1/16 фіналу, де знялася з матчу проти "нейтральної" росіянка Анастасії Павлюченкової після перших трьох геймів.

Костюк першою з українок стартувала на "тисячнику" в Катарі. Крім неї, тут зіграють також Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська. Вони перші зустрічі проведуть 10 лютого.

Раніше повідомили, яких суперниць Світоліна та інші українки отримали на супертурнірі в Катарі.

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Теніс Марта Костюк Еліна Світоліна Даяна Ястремська
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