Костюк із розгромної перемоги стартувала на Korea Open

Hana Bank Korea Open, 1-й раунд

Рус – Костюк – 0:2 (3:6, 1:6)

Після рівного дебюту зустрічі суперниці перейшли до серії брейків. З четвертого гейму п'ять разів поспіль очки набирала тенісистка, яка приймала подачі. У цій перестрілці вправнішою виявилася Костюк, а в дев'ятому геймі вона закрила сет на власній.

Друга партія промайнула блискавично. Українка зламала опір нідерландської тенісистки всього за 35 хвилин. Костюк розпочала з чотирьох набраних пунктів поспіль. А після короткої паузи вона зі ще одним брейком закрила сет і матч.

Костюк на турнірі в корейській столиці отримала 5-й номер посіву. Вище опинилися нейтральні тенісистки Дар'я Касаткіна, Діана Шнайдер, Людмила Самсонова та бразилійка Беатріс Хаддад Майя. Переможниця Korea Open заробить 142 тисячі доларів.

У наступному раунді Костюк зустрінеться з британкою Гізер Вотсон. Вона в 1/16 фіналу змагань здолала китаянку Цзя-Цзин Лю (6:4, 6:4). У кваліфікації ж уродженка острова Гернсі вибила двох господарок корту.