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Костюк із перемоги стартувала на турнірі WTA в Мексиці

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Гвадалахара, Вівторок 18 жовтня 2022 10:21
Костюк із перемоги стартувала на турнірі WTA в Мексиці Фото: Марта Костюк пройшла до 1/16 фіналу в Гвадалахарі (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Перемогою у двох сетах завершився стартовий для українки Марти Костюк матч на престижному турнірі WTA в мексиканській Гвадалахарі проти білоруски Аляксандри Сасновіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Guadalajara Open Akron, жінки, 1/32 фіналу

Костюк – Сасновіч – 2:0 (6:1, 6:3)

У дебютних трьох геймах суперниці обмінялися брейками, тож українська тенісистка повела 2:1. Та далі на корті владарювала Костюк. Вона взяла чотири гейми поспіль, зокрема і два на подачі Сасновіч, та з третьої спроби реалізувала сет-пойнт.

Друга партія виявилася конкурентнішою. На старті українка та білоруска обмінялися брейками, а далі намагалися не відпускати одна одну. Та за рахунку 3:3 Костюк знову взяла гейм на подачі Сасновіч, а потім ще раз повторила цей трюк у, як виявилося, вирішальному геймі.

У наступному колі 20-річна українка зустрінеться з четвертою сіяною на турнірі Марією Саккарі. Матч проти гречанки запланований на 19 жовтня. У той же день Костюк у дуеті з чешкою Мартінцовою розпочне боротьбу в парному розряді.

Раніше українка Людмила Кіченок поділилася емоціями від потрапляння на Підсумковий турнір-2022 у парі з латвійкою Остапенко. WTA Finals відбудеться в Далласі, а до цього українсько-латвійський дует виступить у Гвадалахарі.

До слова, українка Калініна покращила позиції в оновленому рейтингу WTA.

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