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Костюк із непростої перемоги стартувала на China Open-2023

Фото: Марта Костюк провела на корті 2,5 години (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Марта Костюк у трьох сетах здолала опір італійки Елізабетти Коччаретто в першому раунді турніру в Пекіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

China Open, жінки, 1-й раунд

Костюк – Коччаретто – 2:1 (1:6, 6:3, 6:4)

 

Дебют зустрічі не віщував біди для українки. Вона доволі легко повела в рахунку, але далі зазнала повного локального фіаско. Італійська тенісистка взяла 6 (!) геймів поспіль, зокрема тричі на подачах Костюк, і закрила сет усього за 32 хвилини.

На щастя, Костюк зуміла реваншуватися в другій партії. Відповідь української тенісистки була трохи скромнішою. Хоч Коччаретто й "горіла" 2:5 на початку фінального відрізку, але спробувала перехопити ініціативу своїм брейком. Утім, киянка швидко довершила справу ще одним очком на подачі італійки.

Третій сет прогнозовано перетворився в драму. Уже до середини партії суперниці двічі обмінялися брейками, а Костюк пережила "американські гірки" з 3:1 до 3:3. Пішла гра нервів. Міцнішими вони виявилися в українки, яка в десятому геймі дотиснула Коччаретто на її подачі.

У наступному раунді Костюк зустрінеться з переможницею протистояння Онс Жабер і однієї з тріумфаторок кваліфікації. У першому раунді також стартують й інші українки. Компанію Костюк у наступному колі спробують скласти Калініна, Цуренко та Байндль.

До слова, раніше Байндль здолала сито кваліфікації China Open на шляху в 1/32 фіналу.

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ТеннисМарта Костюк