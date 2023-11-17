Костянтинівка залишилася без світла через обстріл

Місто Костянтинівка у Донецькій області залишилося без світла 17 листопада. Причиною цього став обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України у Facebook.

Зазначається, що внаслідок обстрілу було пошкоджено повітряну лінію, було знеструмлено Костянтинівку. Всього, за даними Міненерго, у Донецькій області залишаються без світла 122 населених пункти.

Крім того, через бойові дії у Харківській області було пошкоджено розподільний газопровід середнього тиску. Один з прикордонних сіл залишилося без газу.

У Херсоні через російські атаки без світла 28 тисяч споживачів. В області знеструмлено 3 тисячі сімей.

Ситуація зі світлом в Україні

Наразі ситуація зі світлом в Україні стабільна, відключень електроенергії немає. Але через постійні російські обстріли у прифронтових регіонах спостерігаються перебої. Зокрема, через масований обстріл у Херсоні є знеструмлення, фіксують проблеми з інтернетом та зв'язком.

При цьому енергетики, військові та влада попереджають українців, що росіяни можуть готувати масовані атаки. Під прицілом, ймовірно, будуть енергетичні об'єкти.

ГУР підтверджує, що Росія накопичує ракети для повторення масованих ударів. Але, на думку розвідників, масштаби обстрілів будуть меншими. Президент України Володимир Зеленський вважає, що зима буде важкою, але Україна краще підготовлена, ніж минулого року.