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Косово высылает двух дипломатов России за вредоносную деятельность

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Косово Вьоса Османи объявила двух российских дипломатов персонами нон грата за вредоносную деятельность. Их признали нежелательными лицами и предписали покинуть страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Османи.

По ее словам, на этой неделе она попросила заместителя премьер-министра, главу МИД страны Доника Гервалла-Шварца объявить персонами нон грата двух сотрудников офиса связи России в Косово. Она отметила, что российские дипломаты вели вредную деятельность, которая нарушила национальную безопасность и конституционный строй страны.

"Сегодня МИД издал постановление о признании этих двух российских чиновников нежелательными лицами и одновременно уведомил правоохранительные органы и соответствующие органы о его выполнении", - добавила Османи.

Президент подчеркнула, что Косово привержено борьбе с пагубным влиянием России и ее сателлитов в регионе, которые стремятся подорвать достижения страны и ее партнеров - США, НАТО и ЕС.

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