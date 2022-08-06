В Косово полицейских обстреляли на границе с Сербией

По информации полиции, инцидент произошел в субботу, 6 августа, утром. Тогда полицейские патрулировали на озере Газиводе, которое находится на границе с Сербией, и в их сторону раздались около 10 выстрелов.

"Выстрелы были последовательными, из другого края озера и попали возле полицейской лодки. В результате ни один человек не пострадал", - рассказывают в полиции Косово.

Позже премьер-министр Косово Альбин Курти в Twitter написал, что обстрел организовали "преступные группировки". При этом он добавил, что это уже второй подобный инцидент за последние шесть дней.

Более детально о конфликте, который обострился между Косово и Сербией, можете узнать в видео РБК-Украина.