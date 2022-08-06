ua ru
Сб, 06 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Косово полицейских обстреляли на границе с Сербией

Новина українською →
Суббота 06 августа 2022 21:44
В Косово полицейских обстреляли на границе с Сербией Иллюстративное фото: в Косово полицейских обстреляли на границе с Сербией (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Полицейские частично признанного государства Косово попали под обстрел на границе с Сербией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Косово.

По информации полиции, инцидент произошел в субботу, 6 августа, утром. Тогда полицейские патрулировали на озере Газиводе, которое находится на границе с Сербией, и в их сторону раздались около 10 выстрелов.

"Выстрелы были последовательными, из другого края озера и попали возле полицейской лодки. В результате ни один человек не пострадал", - рассказывают в полиции Косово.

Позже премьер-министр Косово Альбин Курти в Twitter написал, что обстрел организовали "преступные группировки". При этом он добавил, что это уже второй подобный инцидент за последние шесть дней.

Более детально о конфликте, который обострился между Косово и Сербией, можете узнать в видео РБК-Украина.

Напомним, ранее стало известно, что конфликт между Сербией и Косово обострился. На севере частично признанного государства 31 июля были слышны звуки стрельбы и сирены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сербия Косово
NEWS
Оккупанты активно обстреливают Харьковское направление. ВСУ отбили ряд наступлений, - Генштаб
Оккупанты активно обстреливают Харьковское направление. ВСУ отбили ряд наступлений, - Генштаб
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз