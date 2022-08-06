У Косово поліцейських обстріляли на кордоні з Сербією
Поліцейські частково визнаної держави Косово потрапили під обстріл на кордоні з Сербією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції Косово.
За інформацією поліції, інцидент стався в суботу, 6 серпня, вранці. Тоді поліцейські патрулювали на озері Газіводе, яке знаходиться на кордоні з Сербією, і в їхній бік пролунали близько 10 пострілів.
"Постріли були послідовними, з іншого краю озера і влучили біля поліцейського човна. В результаті жодна людина не постраждала", - розповідають в поліції Косово.
Пізніше прем'єр-міністр Косово Альбін Курті в Twitter написав, що обстріл організували "злочинні угруповання". При цьому він додав, що це вже другий подібний інцидент за останні шість днів.
Більш детально про конфлікт, який загострився між Косово і Сербією, можете дізнатися у відео РБК-Україна.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що конфлікт між Сербією і Косово загострився. На півночі частково визнаної держави 31 липня були чутні звуки стрілянини і сирени.
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