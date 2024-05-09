В Косові заявили про підтримку України: Програти війну може тільки Росія

Міністр закордонних справ і віце-прем'єр-міністр Косова Доніка Гервалла-Шварц заявила, що РФ має зазнати програшу у своїй широкомасштабній військовій агресії проти України. У протилежному випаду це загрожує розширенню війни на європейському континенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Глава МЗС Косова зазначила, що навіть попри той факт, що Україна досі не визнала незалежність цієї балканської держави від Сербії, проголошену нею у 2008 році, Пріштіна усіляко підтримує Київ.

"Україна не визнала Республіку Косово як державу, але ми справді віримо, що точно знаємо, через що проходить Україна", - сказала вона в інтерв'ю AP.

Так, додала Гервалла-Шварц, Косово знає, що "є тільки одне рішення не тільки для України, а й для Європи".

"Програти війну може тільки Росія, а виграти цю війну має Україна", - наголосила вона у розмові з журналістами.

Інакше, додала Гервалла-Шварц, Європі слід готуватися "до інших конфліктів на нашому континенті".

"Хоча Косово є маленькою державою з дуже скромними можливостями для надання допомоги, ми намагалися бути дуже корисними Україні та без вагань демонстрували нашу беззастережну підтримку та співчуття народу та державі Україна", - сказала вона.

Загрози для Косова з боку Кремля

Як зазначається в публікації AP, раніше цього тижня з'явилося чергове нагадування про погрози Косову з боку Москви. Йдеться про випадок, коли російський канал Telegram закликав атакувати веб-сайти уряду Косова.

Це сталося після того, як міністр оборони балканської країни оголосив про нову військову допомогу Україні на конференції у Варшаві у вівторок.

Раніше також повідомлялося, що у листопаді минулого року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час свого візиту на Західні Балкани зазначив, що РФ намагається підривними діями, спрямованими на розпалювання сепаратистських настроїв, розхитати та дестабілізувати ситуацію у країнах Балканського півострова.