В Косово заявили о поддержке Украины: Проиграть войну может только Россия

Министр иностранных дел и вице-премьер-министр Косово Доника Гервалла-Шварц заявила, что РФ должна потерпеть поражение в своей широкомасштабной военной агрессии против Украины. В противном случае это чревато расширением войны на европейском континенте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Глава МИД Косово отметила, что даже несмотря на тот факт, что Украина до сих пор не признала независимость этого балканского государства от Сербии, провозглашенного им в 2008 году, Приштина всячески поддерживает Киев.

"Украина не признала Республику Косово как государство, но мы действительно верим, что точно знаем, через что проходит Украина", - сказала она в интервью AP.

Так, добавила Гервалла-Шварц, Косово знает, что "есть только одно решение не только для Украины, но и Европы".

"Проиграть войну может только Россия, а выиграть эту войну должна Украина", - подчеркнула она в беседе с журналистами.

Иначе, добавила Гервалла-Шварц, Европе следует готовиться "к другим конфликтам на нашем континенте".

"Хотя Косово является маленьким государством с очень скромными возможностями для оказания помощи, мы старались быть очень полезными Украине, и без колебаний демонстрировали нашу безоговорочную поддержку и соболезнования народу и государству Украина", - сказала она.

Угрозы для Косово со стороны Кремля

Как отмечается в публикации AP, ранее на этой неделе появилось очередное упоминание об угрозах Косово со стороны Москвы. Речь идет о случае, когда российский канал Telegram призвал атаковать веб-сайты правительства Косово.

Это произошло после того, как министр обороны балканской страны объявил о новой военной помощи Украине на конференции в Варшаве во вторник.

Ранее также сообщалось, что в ноябре прошлого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего визита в Западные Балканы отметил, что РФ пытается подрывными действиями, направленными на разжигание сепаратистских настроений, расшатать и дестабилизировать ситуацию в странах Балканского полуострова.