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Коснется ли налоговая амнистия криптовалюты: разъяснение ГНС

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Украина, Вторник 31 августа 2021 17:05
Коснется ли налоговая амнистия криптовалюты: разъяснение ГНС Фото: биткоины не подпадают под налоговую амнистию (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

На сегодня криптовалюта не имеет определенного правового статуса в Украине, в частности, отсутствует нормативная база для ее классификации и регулирования операций с ней. Таким образом, оснований для ее отражения декларантом в одноразовой (специальной) добровольной декларации нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Государственной налоговой службы (ГНС).

Напомним, с 1 сентября 2021 года начинается одноразовое (специальное) добровольное декларирование. Украинцы могут задекларировать активы (размещенные на территории Украины и/или за ее пределами), с которых не были уплачены налоги.

Декларирование будет происходить путем подачи декларации в Государственную налоговую службу Украины.

Ранее Верховная рада приняла два закона (проекты 1539-9 и 1542-9), которые вводят налоговую амнистию для украинцев. Первый закон позволяет украинцам добровольно задекларировать свои активы, а другой - освобождает от ответственности.

Согласно законам, украинцы получат возможность добровольно задекларировать свои активы в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года. Граждане смогут подать одноразовую декларацию с активами, с которых не были уплачены налоги и сборы до 1 января 2021 года.

С задекларированных активов гражданам придется оплатить сбор:

  • 5% с валютных ценностей на счетах в банках в Украине и других активов в Украине;
  • 9% с валютных ценностей на счетах в иностранных финансовых учреждениях и других активов за рубежом;
  • 2,5% с номинальной стоимости государственных облигаций Украины приобретенных с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года.

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