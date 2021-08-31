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Чи торкнеться податкова амністія криптовалюти: роз'яснення ДПС

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Україна, Вівторок 31 серпня 2021 17:05
Чи торкнеться податкова амністія криптовалюти: роз'яснення ДПС Фото: біткоїни не підпадають під податкову амністію (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

На сьогодні криптовалюта не має визначеного правового статусу в Україні, зокрема, відсутня нормативна база для її класифікації та регулювання операцій з нею. Таким чином, підстав для її відображення декларантом у одноразовій (спеціальній) добровільній декларації немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Державної податкової служби (ДПС).

Нагадаємо, з 1 вересня 2021 року розпочинається одноразове (спеціальне) добровільне декларування. Українці можуть задекларувати активи (розміщені на території України та/або за її межами), з яких не були сплачені податки.

Декларування буде відбуватися шляхом подання декларації до Державної податкової служби України.

Раніше Верховна рада ухвалила два закони (проекти 1539-9 та 1542-9), які запроваджують податкову амністію для українців. Перший закон дозволяє українцям добровільно задекларувати свої активи, а інший - звільняє від відповідальності.

Згідно з законами, українці отримають змогу добровільно задекларувати свої активи у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року. Громадяни зможуть подати одноразову декларацію з активами, з яких не були сплачені податки і збори до 1 січня 2021 року.

Із задекларованих активів громадянам доведеться сплатити збір:

  • 5% з валютних цінностей на рахунках у банках в Україні та інших активів в Україні;
  • 9% з валютних цінностей на рахунках в іноземних фінансових установах та інших активів за кордоном;
  • 2,5% з номінальної вартості державних облігацій України придбаних з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року.

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