В космосе зафиксировали очень мощный взрыв

Взрыв самый мощный со времен Большого взрыва
Ученые зафиксировали в космосе колоссальный взрыв, сила которого в 5 раз больше самого мощного из зафиксированных до этого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EurekAlert.
Взрыв произошел в надмасивній черной дыре в центре галактики, находящейся за сотни миллионов световых лет.
Энергия этого взрыва была в 5 раз больше, чем зафиксировано в предыдущем рекорде.
"Ученые, которые изучают далекие галактики, зафиксировали взрыв, крупнейший по мощности со времен Большого взрыва", - пишет издание.
Ранее сообщалось, что в космосе обнаружили звездную систему-вампира после супер-взрыва. Она состоит из белой карликовой звезды, которая "поедает" своего коричневого спутника, масса которого меньше примерно в десять раз.
Напомним, специалисты NASA с помощью специального оборудования и телескопов зафиксировали в дальнем космосе удивительное явление.
По словам экспертов, в космическом пространстве произошел мощный взрыв звезды в результате которого образовалась гигантская туча, похожая на человеческую руку.