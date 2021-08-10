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В космосе хотят запустить рекламу: что об этом известно

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Вашингтон, Вторник 10 августа 2021 11:21
В космосе хотят запустить рекламу: что об этом известно Фото: глава SpaceX Илон Маск (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Компания Илона Маска SpaceX и канадский стартап Geometric Energy Corporation хотят запустить в космос спутник для трансляции рекламы. Этот запуск планируется на следующий год.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Daily Mail.

GEC отправит спутник CubeSat с цифровым баннером на одной из его сторон на ракете Falcon 9.

Билборд размером в один пиксель будет сниматься спутником на селфи-палку и транслироваться на сервисах Twitch и YouTube.

Рекламодатели будут платить за размещение рекламы криптовалютой, такой как Еthereum. Для размещения рекламного баннера будут нужны пять типов токенов, которые будут отвечать за координаты, яркость, цвет и время размещения.

Детали дизайна пока не разглашаются, но предполагается, что дисплей будет похож на известные объекты Reddit Place или Satoshi's Place, где пользователи могли опубликовать собственный "рисунок" размером в пиксель, заплатив за его отображения на сайте.

Разработчики рекламного спутника надеются, что ряд компаний захотят разместить в космосе свой логотип, например Coca-Cola и Pepsi.

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