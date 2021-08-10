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В космосі хочуть запустити рекламу: що про це відомо

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Вашингтон, Вівторок 10 серпня 2021 11:21
В космосі хочуть запустити рекламу: що про це відомо Фото: голова SpaceX Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Компанія Ілона Маска SpaceX та канадський стартап Geometric Energy Corporation хочуть запустити в космос супутник для трансляції реклами. Цей запуск планується на наступний рік.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Daily Mail.

GEC відправить супутник CubeSat із цифровим банером на одній з його сторін на ракеті Falcon 9.

Білборд розміром в один піксель буде зніматися супутником на селфі-палицю і транслюватися на сервісах Twitch і YouTube.

Рекламодавці платитимуть за розміщення реклами криптовалютою, такою як Еthereum. Для розміщення рекламного банера будуть потрібні п'ять типів токенів, які відповідатимуть за координати, яскравість, колір і час розміщення.

Деталі дизайну поки не розголошуються, але передбачається, що дисплей буде схожий на відомі проєкти Reddit Place або Satoshi's Place, де користувачі могли опублікувати власний "малюнок" розміром у піксель, заплативши за його відображення на вебсайті.

Розробники рекламного супутника сподіваються, що ряд компаній захочуть розмістити в космосі свій логотип, наприклад Coca-Cola і Pepsi.

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