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Космический взлет Ястремской, прогресс Свитолиной и Костюк: обновленный рейтинг теннисисток

Киев, Понедельник 29 января 2024 10:21
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Космический взлет Ястремской, прогресс Свитолиной и Костюк: обновленный рейтинг теннисисток Фото: Даяна Ястремская впервые в карьере дошла до 1/2 финала мэйджора (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Сразу пять отечественных спортсменок во главе с Элиной Свитолиной попали в топ-35 классификации Женской теннисной ассоциации (WTA). По мотивам Australian Open Даяна Ястремская поднялась вверх более чем на 60 позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Национальной первой ракеткой осталась Свитолина. В новом рейтинге она сумела подняться на 19-е место. В свой актив титулованная украинка записала 2212 очков.

На девять ступеней вверх после четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии пошла Марта Костюк (28-е место). А рядом с ней оказалась Ястремская. Одесситка, которая из квалификации дошла до полуфинала мэйджора в Мельбурне, взлетела на 64 строчки и занимает 29-ю позицию.

Совсем неподалеку еще две теннисистки – Леся Цуренко (31-е место) и Ангелина Калинина (32-е). Еще четыре украинки попали во вторую сотню классификации. Правда, прогресс продемонстрировала только Юлия Стародубцева (14 позиций). Дарья Снигур, Катарина Завацкая и Екатерина Байндль ухудшили положение.

Наверху рейтинга WTA произошли минимальные изменения. Полька Ига Свентек, вопреки раннему вылету на Australian Open, осталась первой ракеткой мира. Триумфатор австралийского мэйджора Арина Соболенко из Беларуси осталась второй. На третью позицию поднялась американка Кори Гауфф.

Космический взлет Ястремской, прогресс Свитолиной и Костюк: обновленный рейтинг теннисисток

К слову, накануне Людмила Киченок проиграла финал Australian Open в парном разряде.

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Теннис Даяна Ястремская Элина Свитолина Марта Костюк
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