Космічний вибух міх спричинити мутацію ДНК на Землі: як це вплинуло на еволюцію

Від цифрових збоїв до міжзоряних масштабів

Інтерес дослідників до космічних променів часто починається з локальних інцидентів.

Так, у 2003 році у Бельгії під час електронного голосування стався збій через зміну біта у системі, викликану саме влучанням космічної частинки. Це й призвело до помилкового зарахування голосів.

Усвідомлення того, як елементи з далекого космосу здатні впливати на земні технології, підштовхнуло науковців із Каліфорнійського університету у Санта-Крус до масштабнішого питання: як подібне випромінювання впливає на біологічне життя та його еволюційні шляхи протягом мільйонів років.

100 тисяч років радіаційного впливу

Ключовим доказом давньої космічної події стало виявлення ізотопу заліза-60 у відкладеннях на дні океану.

Вчені відзначають: елемент є супутнім продуктом вибуху наднових. Аналіз показав, що приблизно 2,5 мільйона років тому неподалік від Сонячної системи вибухнула зірка.

Комп'ютерне моделювання розповсюдження частинок показало:

Випромінювання від вибуху досягало Землі та бомбардувало її поверхню протягом приблизно 100 000 років .

. Інтенсивність радіації була достатньо високою, щоб спричиняти пошкодження та розриви у структурах ДНК живих організмів.

Еволюційний вибух в озері Танганьїка

Шукаючи біологічні підтвердження своєї гіпотези, астрофізики звернулися до досліджень давніх водойм. Озеро Танганьїка в Африці, вік якого становить від 9 до 12 мільйонів років, є одним із найбагатших на біорізноманіття місць у світі.

Біологічні дані вказують, що саме 2,5 мільйона років тому в озері відбулося стрімке розростання нових видів серед риб родини цихлідових, а також прискорене рекомбінування пов'язаних із ними вірусів.

Збіг часових рамок із вибухом наднової підтверджує теорію про те, що космічне випромінювання могло послужити природним мутагеном, який спровокував швидкий еволюційний стрибок.

З усім тим, вчені попередили: для остаточного підтвердження прямого причинно-наслідкового зв'язку потрібні подальші грунтовні дослідження.