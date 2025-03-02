Космічний апарат Blue Ghost здійснив успішну посадку на поверхню Місяця

Роботизований апарат став другим приватним космічним апаратом, який здійснив м'яку посадку на Місяці, і першим із трьох, запланованих на 2025 рік.

Космічний апарат Blue Ghost компанії Firefly Aerospace приземлився на Місяці рано вранці в неділю, 2 березня, о 3:34 за східним часом. Модуль м'яко торкнувся поверхні Місяця в районі Моря Криз - однієї з найбільших лавових рівнин на видимій стороні Місяця.

Firefly стала другою приватною компанією, яка змогла успішно приземлитися на Місяці. Перша спроба належала компанії Intuitive Machines, яка минулого року також приземлилася на Місяці, але перевернулася, обмеживши свої дослідження.

На відміну від цього, запуск Blue Ghost був значно успішнішим, частково завдяки тому, що компанія використовувала дані попередніх місій для поліпшення свого програмного забезпечення.

"Ми використовували дані від інших компаній та агентств, що дало змогу уникнути помилок попередніх місій", - зазначив Рей Алленсворт, керівник програми Blue Ghost.

Наукові вантажі на борту

Посадковий модуль несе на Місяць кілька корисних вантажів, зокрема для NASA в рамках програми Commercial Lunar Payload Service (CLPS). Серед них - бур для вимірювання теплового потоку з глибини Місяця, електродинамічний пиловий екран для очищення поверхонь і рентгенівська камера.

На борту посадкового модуля Firefly також перебувало науково-технічне навантаження NASA, яке доправило на Місяць кілька ключових приладів для дослідження і тестування нових технологій.

Місія Blue Ghost включала в себе випробування технології місячного підземного буріння, збір зразків реголіту, використання глобальної навігаційної супутникової системи, а також перевірку радіаційно-стійких обчислень і методів боротьби з місячним пилом.

Firefly отримає 101,5 мільйона доларів від NASA, якщо всі 10 вантажів успішно досягнуть Місяця.

Місія Blue Ghost була націлена на посадку незабаром після світанку нового місячного дня. Це пояснює час посадки о 3:34 ранку за східним часом. Модуль працює на сонячних батареях, і посадка після світанку оптимальна для його систем.

Після старту із Землі 25 днів тому, космічний апарат пройшов шлях до Місяця за чотири дні, вийшовши на орбіту 13 лютого. Незважаючи на кілька невеликих технічних збоїв, місія не зіткнулася з серйозними проблемами. Команда управління уважно стежила за умовами на борту, коригуючи параметри для стабільної роботи.

Разом із Blue Ghost був запущений і модуль Resilience японської компанії Ispace. Однак, на відміну від Firefly, Ispace обрала довший маршрут і планує вийти на орбіту Місяця в травні.

Обидва місячні модулі - Blue Ghost і Resilience - були виведені на орбіту за допомогою ракети Falcon 9 компанії SpaceX.