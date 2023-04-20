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Космічне агентство України назвало найбільш вірогідну причину спалаху в небі над Києвом

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Україна, Четвер 20 квітня 2023 13:05
Космічне агентство України назвало найбільш вірогідну причину спалаху в небі над Києвом Фото: Спалах у небі над Києвом був спричинений метеоритом (kyivcity.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Увечері 19 квітня в небі над Києвом був помічений невідомий космічний об’єкт, який спалахнув над містом. Скоріше за все, це був метеорит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного космічного агентства України.

"Найбільш ймовірно спалах було спричинено падінням метеориту з потоку Лірид",- йдеться в повідомленні.

Як зазначили прес-службі, щороку у квітні Земля проходить через шлейф комети Тетчер, яка залишає метеорний потік Ліриди. Ліриди - це дуже швидкі і яскраві метеори, які спричиняє шлейф комети Тетчер. Ліриди не залишають довгих палаючих слідів, коли проносяться через атмосферу Землі, їхня ознака - яскраві спалахи, або так звані "вогненні кулі".

Метеорний потік Ліриди - один з найдавніших, що відомі людству. Його ще спостерігали в Китаї у 687 році до н. е. Свою назву потік Ліриди отримав від сузір'я Ліри, з якого нібито падає метеоритний дощ.

У шлейф комети Тетчера, яка залишає метеоритний потік Ліриди, Земля потрапила 15 квітня 2023 року. Вийде з нього планета 29 квітня. Пік зорепада припадає на 21 квітня.

Схожий випадок відбувся у лютому цього року. Вночі над північною Францією впав метеор, який згорів в атмосфері. Метрове небесне тіло під час вибуху освітило небо над країною, що зафіксували камери спостереження та очевидці.

Нагадаємо, за повідомлення Головного центру спеціального контролю Державного комічного агентства України, 19 квітня 2023 року о 21:57 за київським часом інфразвуковими засобами зареєстрована високоенергетична акустична подія. Розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться в Київській області. За даними центру, подія ймовірно пов'язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери.

Розповсюджена інформація, про те, що над Києвом міг увійти в атмосферу супутник на NASA, не підтвердилася. Яскравий спалах над Києвом не має нічого спільного до входу супутника NASA RHESSI, орбіта якого не наближається до України за тисячі кілометрів.

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