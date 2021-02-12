Космическое агентство: украинский спутник "Сич" все еще не готов к запуску

Заявление министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского об украинском спутнике не соответствует действительности. "Сич 2-1" все еще не готов к запуску.
В агентстве считают, что подобные заявления ставят под угрозу завершение работ по спутнику.
"Манипуляции и некомпетентность официальных лиц по запуску спутника "Сич 2-1" дискредитирует не только первых лиц страны, а и космическую отрасль в целом", - говорится в сообщении.
В Космическом агентстве добавили, что делают "все возможное", чтобы запуск спутника "Сич 2-1" в год 30-летия независимости Украины состоялся.
В ГКА отметили, что запуск спутника запланирован на декабрь 2021 года. По состоянию на 13 января работы по созданию "Сич 2-1" выполнены на 85%, уровень готовности наземного центра управления оценивается в 45%.
По данным агентства, в декабре 2020 года проект "Сич 2-1" пребывал в замороженном состоянии из-за отсутствия финансирования.
Олег Уруский заявил, что Украина ведет переговоры с компанией Илона Маска SpaceX относительно совместного запуска спутника "Сич 2-1" в декабре 2021 года.
Напомним, Олег Уруский также заявил о необходимости ускорения реализации проекта по выводу собственного спутника на орбиту Земли.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский хочет до марта 2024 года запустить в космос украинскую ракету-носитель. Для создания ракеты хотят привлекать инвесторов.