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Космическое агентство: украинский спутник "Сич" все еще не готов к запуску

Автор: Артур Родивилов

Заявление министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского об украинском спутнике не соответствует действительности. "Сич 2-1" все еще не готов к запуску.

Об этом говорится в сообщении Государственного космического агентства Украины.

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В агентстве считают, что подобные заявления ставят под угрозу завершение работ по спутнику.

"Манипуляции и некомпетентность официальных лиц по запуску спутника "Сич 2-1" дискредитирует не только первых лиц страны, а и космическую отрасль в целом", - говорится в сообщении.

В Космическом агентстве добавили, что делают "все возможное", чтобы запуск спутника "Сич 2-1" в год 30-летия независимости Украины состоялся.

В ГКА отметили, что запуск спутника запланирован на декабрь 2021 года. По состоянию на 13 января работы по созданию "Сич 2-1" выполнены на 85%, уровень готовности наземного центра управления оценивается в 45%.

По данным агентства, в декабре 2020 года проект "Сич 2-1" пребывал в замороженном состоянии из-за отсутствия финансирования.

Олег Уруский заявил, что Украина ведет переговоры с компанией Илона Маска SpaceX относительно совместного запуска спутника "Сич 2-1" в декабре 2021 года.

Напомним, Олег Уруский также заявил о необходимости ускорения реализации проекта по выводу собственного спутника на орбиту Земли.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский хочет до марта 2024 года запустить в космос украинскую ракету-носитель. Для создания ракеты хотят привлекать инвесторов.

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