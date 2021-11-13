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Космический турист Blue Origin погиб при крушении самолета

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Нью Джерси, Суббота 13 ноября 2021 02:26
Космический турист Blue Origin погиб при крушении самолета Фото: запуск космического корабля New Shepard от Blue Origin (Spacenews.com)
Автор: Артур Родивилов

Член туристического экипажа, отправившегося в октябре в орбитальный полет на ракете New Shepard частной аэрокосмической компании Blue Origin, вице-президент французской компании Dassault Systemes Глен де Ври погиб в результате крушения самолета. Авария произошла в Нью Джерси.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter компании.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, самолет Cessna-172, которым управлял де Ври, направлялся из аэропорта округа Эссекс в аэропорт округа Сассекс. В ходе полета, примерно в 15:00 по местному времени, самолет был объявлен без вести пропавшим.

Впоследствии выяснилось, что Cessna-172 потерпел крушение в лесистой местности рядом с озером Кема в штате Нью Джерси. Помимо Глена в самолете находился пассажир - 54-летний Томас Фишер.

"Мы разбиты известием о неожиданной гибели Глена де Ври. Он привнес так много жизненной энергии в работу компании и для своих товарищей по полету. Его страстью к полетам, благотворительной деятельностью и увлеченностью делом будут восхищаться", - говорится в публикации.

Запуск многоразового корабля состоялся 13 октября в 10.50. New Shepard совершил успешную посадку. На борту корабля находился 90-летний актер Уильям Шетнер, исполнивший роль капитана Кирка в сериале "Звездный путь" (Star Trek, 1966-1969). Также в составе экипажа были вице-президент американской аэрокосмической корпорации Blue Origin по миссиям и полетам Одри Пауэрс, экс-инженер NASA Крис Бошуайзен и американский бизнесмен Глен де Врайс.

Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности первого туристического полета в космос компании Blue Origin.

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