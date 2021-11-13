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Космічний турист Blue Origin загинув під час аварії літака

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Нью Джерсі, Субота 13 листопада 2021 02:26
Космічний турист Blue Origin загинув під час аварії літака Фото: запуск космічного корабля New Shepard від Blue Origin (Spacenews.com)
Автор: Артур Родивилов

Член туристичного екіпажу, що відправився в жовтні в орбітальний політ на ракеті New Shepard приватної аерокосмічної компанії Blue Origin, віцепрезидент французької компанії Dassault Systemes Глен де Врі загинув унаслідок аварії літака. Аварія сталася в Нью Джерсі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter компанії.

За даними Федерального управління цивільної авіації США, літак Cessna-172, яким керував де Врі, прямував з аеропорту округу Ессекс в Аеропорт округу Сассекс. В ході польоту, приблизно о 15:00 за місцевим часом, літак був оголошений безвісти зниклим.

Згодом з'ясувалося, що Cessna-172 зазнав аварії в лісистій місцевості поруч з озером Кема в штаті Нью Джерсі. Крім Глена в літаку знаходився пасажир-54-річний Томас Фішер.

"Ми розбиті звісткою про несподівану загибель Глена де Врі. Він привніс так багато життєвої енергії в роботу компанії і для своїх товаришів з польоту. Його пристрастю до польотів, благодійною діяльністю і захопленістю справою будуть захоплюватися", - йдеться в публікації.

Запуск багаторазового корабля відбувся 13 жовтня о 10.50. New Shepard здійснив успішну посадку. На борту корабля перебував 90-річний актор Вільям Шетнер, який виконав роль капітана Кірка в серіалі "Зоряний шлях" (Star Trek, 1966-1969). Також у складі екіпажу були віцепрезидент американської аерокосмічної корпорації Blue Origin з місій і польотів Одрі Пауерс, ексінженер NASA Кріс Бошуайзен і американський бізнесмен Глен де Врайс.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці першого туристичного польоту в космос компанії Blue Origin.

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