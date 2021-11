Космічний турист Blue Origin загинув під час аварії літака

За даними Федерального управління цивільної авіації США, літак Cessna-172, яким керував де Врі, прямував з аеропорту округу Ессекс в Аеропорт округу Сассекс. В ході польоту, приблизно о 15:00 за місцевим часом, літак був оголошений безвісти зниклим.

Згодом з'ясувалося, що Cessna-172 зазнав аварії в лісистій місцевості поруч з озером Кема в штаті Нью Джерсі. Крім Глена в літаку знаходився пасажир-54-річний Томас Фішер.

"Ми розбиті звісткою про несподівану загибель Глена де Врі. Він привніс так багато життєвої енергії в роботу компанії і для своїх товаришів з польоту. Його пристрастю до польотів, благодійною діяльністю і захопленістю справою будуть захоплюватися", - йдеться в публікації.

We are devastated to hear of the sudden passing of Glen de Vries. He brought so much life and energy to the entire Blue Origin team and to his fellow crewmates. His passion for aviation, his charitable work, and his dedication to his craft will long be revered and admired. pic.twitter.com/1hwnjntTVs