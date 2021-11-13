Космічний турист Blue Origin загинув під час аварії літака

Член туристичного екіпажу, що відправився в жовтні в орбітальний політ на ракеті New Shepard приватної аерокосмічної компанії Blue Origin, віцепрезидент французької компанії Dassault Systemes Глен де Врі загинув унаслідок аварії літака. Аварія сталася в Нью Джерсі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter компанії .

За даними Федерального управління цивільної авіації США, літак Cessna-172, яким керував де Врі, прямував з аеропорту округу Ессекс в Аеропорт округу Сассекс. В ході польоту, приблизно о 15:00 за місцевим часом, літак був оголошений безвісти зниклим.

Згодом з'ясувалося, що Cessna-172 зазнав аварії в лісистій місцевості поруч з озером Кема в штаті Нью Джерсі. Крім Глена в літаку знаходився пасажир-54-річний Томас Фішер.

"Ми розбиті звісткою про несподівану загибель Глена де Врі. Він привніс так багато життєвої енергії в роботу компанії і для своїх товаришів з польоту. Його пристрастю до польотів, благодійною діяльністю і захопленістю справою будуть захоплюватися", - йдеться в публікації.

We are devastated to hear of the sudden passing of Glen de Vries. He brought so much life and energy to the entire Blue Origin team and to his fellow crewmates. His passion for aviation, his charitable work, and his dedication to his craft will long be revered and admired. pic.twitter.com/1hwnjntTVs — Blue Origin (@blueorigin) November 12, 2021

Запуск багаторазового корабля відбувся 13 жовтня о 10.50. New Shepard здійснив успішну посадку. На борту корабля перебував 90-річний актор Вільям Шетнер, який виконав роль капітана Кірка в серіалі "Зоряний шлях" (Star Trek, 1966-1969). Також у складі екіпажу були віцепрезидент американської аерокосмічної корпорації Blue Origin з місій і польотів Одрі Пауерс, ексінженер NASA Кріс Бошуайзен і американський бізнесмен Глен де Врайс.