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Космический корабль совершил пролет у Венеры

Автор: Анастасия Рокитна

Космический аппарат Solar Orbiter пролетел в понедельник около Венеры. Пролет прошел на расстоянии около 8 тысяч км от поверхности планеты.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Европейское космическое агентство.

Главной задачей зонда Solar Orbiter, созданного при партнерстве ЕКА и NASA, является исследование Солнца. На аппарате установлен теплозащитный экран, так как температура, которой он будет подвергаться, может достигать 600 градусов по Цельсию.

Спустя 33 часа к планете должен приблизиться аппарат BepiColombo, созданный ЕКА в сотрудничестве с Японским агентством аэрокосмических исследований. Главной целью этой миссии является изучение Меркурия. Полет пройдет на удалении 550 км от Венеры.

Две из трех камер наблюдения BepiColombo будут делать черно-белые снимки как в фазе сближения с Венерой, так и в последующие дни в ходе удаления от нее. Снимки будут затем постепенно переданы на Землю.

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Венера