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Космический корабль Crew Dragon-3 состыковался с МКС

Автор: Анна Полисученко

Космический корабль Crew Dragon-3 компании SpaceX состыковался с Международной космической станцией (МКС). Миссия астронавтов продлится до апреля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Стыковка произошла 11 ноября в 6:32 по времени Восточного побережья США (12 ноября в 1:32 по Киеву) через 21 час после запуска корабля.

В состав экипажа Crew Dragon-3 входят астронавты NASA Раджа Чари (командир миссии), Том Маршберн (пилот) и Кайла Беррон, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер.

Ранее мы писали, что астронавты SpaceX вернулись на Землю после полугодовой миссии.

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