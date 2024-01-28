Косметичний гігант Avon продовжує працювати в Росії, попри війну, - BBC

Косметичний гігант Avon, як і раніше, набирає нових торгових агентів у Росії, попри війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Під час дослідження з'ясувалося, що компанія, як і раніше, набирає нових торгових агентів у Росії, причому за досягнення поставлених цілей їм пропонуються призи, грошові премії і навіть відпустка.

Це викликало різку критику з боку дослідників і активістів, які звинуватили Avon у "моральному промиванні мізків" у Росії, де компанія є парфумерним брендом номер один.

Стівен Тіан, який входить до групи дослідників Єльського університету, що відстежують дії компаній у відповідь на війну в Україні, сказав BBC, що компанії має бути "соромно" продовжувати інвестувати в Росію.

"Avon Росія підтримує жінок у Росії, фінансуючи місцеві заходи, спрямовані на підтримку їхнього бізнесу соціальних продажів. Ми розглядаємо це як найважливішу підтримку", - заявив представник компанії.

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія заявила, що припиняє інвестиції в Росію, де у неї багато робітників, і припиняє експорт продукції зі своєї російської фабрики в інші країни світу.

При цьому компанія заявила, що не буде повністю закривати виробництво, оскільки на ньому працюють місцеві робітники.

"Ми вважаємо, що обмеження їхнього доступу до продукції матиме величезний вплив на жінок і дітей", - заявила компанія, яка є частиною бразильської косметичної компанії Natura & Co.

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