Кошта запросив Зеленського на саміт лідерів ЄС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посиланням на лист-запрошення президента Євроради, повний текст якого оприлюднений на сайті євроінституції.

"Я хочу запросити вас до (участі) у спеціальній Європейській раді 6 березня, яка буде присвячена європейській обороні й Україні. Я запросив президента Зеленського прибути в Брюссель з нагоди зустрічі Європейської ради для обговорення останнього розвитку подій", - сказано у документі.

За його словами, головною метою стане обговорення, яке було започатковано під час їх неформальної зустрічі 3 лютого. Воно має дозволити європейським лідерам приймати швидкі рішення, які мають зробити Європу більш суверенною, більш спроможною та краще оснащеною для вирішення негайних та майбутніх викликів для її безпеки.

"Для нас є важливим обмінятися поглядами, як надалі підтримувати Україну та які принципи мають поважатися під час просування вперед. ЄС та його країни-члени готові прийняти більше відповідальності за європейську безпеку. Ми маємо бути підготовленими до ймовірних європейських внесків у безпекові гарантії, які є необхідними для забезпечення тривалого миру в Україні", - написав Кошта.

Відомо, що зустріч почнеться із традиційного спілкування лідерів країн ЄС з президенткою європейського парламенту Робертою Мецолою. Потім відбудеться діловий обід за участю Зеленського. Після цього глави держав та урядів європейських кран проведуть поглиблену дискусію щодо європейської оборони та щодо України.

"Сподіваюся на нашу зустріч 6 березня", - додав президент Євроради.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що Україна і Європа мають бути за столом переговорів, щоб "необхідність миру не була знову заговорена обіцянками про нормалізацію, перезавантаження або примирення".