В кошельке украинца более 200 банкнот и монет. НБУ назвал самые распространенные

По данным НБУ, традиционно сохраняют лидерство среди банкнот -200 гривен, а среди монет - 10 копеек (25,1% и 28,6% от общего количества в обращении соответственно).

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 1000 гривен (88,8 млн шт., или 3% от общего количества банкнот в обращении), а монет - номиналом 10 гривен (98,3 млн шт., или 0,7% от общего количества монет в обращении).

В обращении еще остается 443,5 млн шт. "золотистых" одногривневых монет (3,2 % от общего количества монет в обращении). Они пока являются действительным платежным средством, ими можно свободно рассчитаться, но постепенно НБУ выводит их из обращения. То есть те "золотистые" одногривневые монеты, которые во время инкассации попадают в банки, не возвращаются обратно в обращение. Постепенно в обращении их становится все меньше. Зато их место занимают соответствующие "серебристые" оборотные монеты.

Общая сумма наличности, находящейся в обращении в Украине на 1 января 2022 года составила 627,6 млрд грн. В частности: 2,95 млрд шт. банкнот на общую сумму 622,6 млрд грн, а также 13,99 млрд шт. монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 4,8 млрд грн.

Это на 69,1 млрд грн, или на 12,4% больше, чем на начало прошлого года (на 01 января 2021 года - 558,5 млрд грн).