В Минздраве предупредили о росте заболеваемостью корью с начала учебного года

В Министерстве здравоохранения (Минздрав) предупредили о росте заболеваемостью корью с начала учебного года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Минздрава.

Как сообщается, в течение 32-й недели 2019 года (28 июля по 9 августа) больше новых случаев кори зарегистрировано в Киеве (41 больной: 34 взрослых и 7 детей), Киевской (20: 17 взрослых и 3 детей), Херсонской (18: 14 взрослых и 4 ребенка), Хмельницкой (17: 9 взрослых и 8 детей) и Волынской (15: 7 взрослых и 8 детей) областях.

С начала года (с 28 декабря 2018 до 9 августа 2019) корью заболели 57 тыс. 107 человек - 26 тыс. 910 взрослых и 30 тыс. 197 детей, от осложнений кори умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели 115 тыс. человек, 39 из которых умерли.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство здравоохранения Украины закупит дополнительные дозы вакцин против кори, паротита и краснухи. Согласно пояснительной записке, Минздраву предоставят разрешение на закупку вакцин за счет остатков средств, которые образовались на счетах специализированных организаций, которые закупали вакцины ранее: 209 461,172 тысяч гривен с 2016 года и 66 800,765 тысяч гривен с 2017 года.

Добавим, ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число случаев заболеваемости корью, зарегистрированных во всем мире за первые три месяца 2019 года, выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.