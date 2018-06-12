На кір в Україні за тиждень захворіли понад 1,3 тис. осіб, - МОЗ

З початку року на кір захворіли 20 553 людини

На кір в Україні за тиждень захворіли понад 1,3 тис. осіб. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ).

"За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 23-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1345 людей (523 дорослих і 822 дитини)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що загалом з початку року на кір в Україні захворіли 20 553 людини, з яких 12 222 дітей.

Найбільше людей захворіли на кір у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській, та Чернівецькій областях, а також у Києві.

"За цей час від ускладнень кору померло одинадцять людей: семеро дітей і четверо дорослих", - йдеться у повідомленні.

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 23-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1345 людей... Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України 12 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України нещодавно прийняло зміни у нормативні документи, які дозволяють проводити держкоштом безоплатну імунізацію від кору дорослим у групах підвищеного ризику.