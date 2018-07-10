На кір за тиждень захворіли понад тисяча українців

З початку року від ускладнень внаслідок кору в Україні померло 12 людей

В Україні на кір протягом останнього тижня 2018 року захворіли 1 тис. 21 людина. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

Серед захворілих на кір - 416 дорослих і 605 дітей. Це на 9% більше, ніж минулого тижня.

Загалом з початку року на кір захворіли 25 тис. 8 людей - 10 тис. 85 дорослих і 14тис. 923 дитини.

Протягом року станом на сьогодні, 10 липня, найбільша кількість хворих у Львівській області - всього 4 тис. 412 людей (1 тис. 377 дорослих і 3тис. 35 дітей).

Трохи менша кількість хворих на кір зареєстрована з початку року у Закарпатській області - 2 тис. 840 людей (521 дорослий і 2 тис. 319 дітей).

В Івано-Франківській захворіли 2тис. 534 людей (728 дорослих і 1тис. 806 дітей), Одеській - 1тис. 968 людей (968 дорослих і тисяча дітей), місті Києві - 1 тис.777 людей (1тис. 92 дорослих і 685 дітей) та Тернопільській - 1 тис. 263 людини (487 дорослих і 766 дітей) областях.

"З початку року від ускладнень внаслідок кору померло дванадцять людей: восьмеро дітей і четверо дорослих", - повідомили в МОЗ

Нагадаємо, раніше повідомлялось, щ в Україні безкоштовно вакцинуватимуть від кору дорослих, які знаходяться в групі професійного ризику. Це викладачі, поліція, військові та студенти.