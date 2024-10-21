Корвет "Гетьман Іван Мазепа", виготовлений зі сталі "Метінвесту" Ахметова, вийшов на ходові випробування

Напередодні Військово-морські сили оприлюднили відео, як "Гетьман Іван Мазепа" проходить випробування в морі. Зокрема, з корвета випускали торпеду, також проводили тренування з посадки вертольота.

При цьому наголошується, що "Гетьман Іван Мазепа" ввійшов в історію ще до спуску на воду - основа майбутнього флоту ВМС України, перший корвет типу Ada, зроблений зі сталі маріупольських комбінатів "Метінвесту" - учасників оборони Маріуполя.

Корвети типу Ada - сучасні кораблі прибережної зони, виконують протичовнові операції та патрулювання у відкритому морі. В їхній конструкції широко використовуються принципи стелс-технологій - зниження помітності в радіолокаційному, інфрачервоному та інших спектрах спостереження.

Уперше корабель такого типу був побудований на військово-морській корабельні Стамбула 2008 року. Тоді він обійшовся приблизно в 260 млн доларів. Судно приводить у рух силова установка, що складається з газової турбіни потужністю 31 000 кінських сил і двох дизельних двигунів потужністю 5790 к.с.

Конструкція і бойове застосування корвета типу Ada подібні до американських берегових кораблів типу Freedom, розроблених фірмою "Локхід Мартін". Однак човни турецького проєкту мають потужніше озброєння, радарні та сонарні системи, тоді як американські - швидші, а їхня конструкція модульна, наголошується в довідці.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення бізнеси Ріната Ахметова, зокрема у рамках ініціативи “Сталевий фронт", спрямували на допомогу військовим і цивільним понад 10 млрд грн.