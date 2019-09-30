"Корвалол" может подорожать втрое из-за монополии

Популярное седативное средство "Корвалол" может подорожать в три раза уже в нынешнем году, если одному из производителей удастся монополизировать этот советский бренд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сюжет телепрограммы "Подробности недели", которая вышла в эфире телеканала "Интер".

"Копеечный "Корвалол", который есть едва ли не в каждом доме, может подорожать втрое. А все потому, один из производителей требует эксклюзивные права на препарат. Монопольное преимущество ему не предоставляют – и именно это является гарантией низкой цены "Корвалола", - рассказывают журналисты "Интера".

Адвокат Александр Мамуня в телесюжете отмечает, что монополия на "Корвалол" в Украине уже существовала, и цены на него были выше нынешних. "Когда появилось несколько производителей этого препарата, цены на конкретно "Корвалол" снизились", - говорит адвокат.

Как сообщалось, седативный препарат "Корвалол" появился в СССР в 1959 году как аналог старого немецкого лекарства "Валокордин". Он не был закреплен за одним производителем: регистрационные удостоверения на "Корвалол" имели 70 советских фармпредприятий. Сегодня препарат с таким названием производят фармацевтические компании России, Украины, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

Киевская компания "Фармак" считает себя изобретателем "Корвалола" и долгое время пытается в судебном порядке запретить украинским конкурентам производить лекарства под этим брендом. В то же время "Фармак" не подает иски против производителей "Корвалола" в других странах.

"Фармак" уже 15 лет судится с киевской компанией "Дарница". Еще в 2011 году "Фармак" полностью проиграл "Дарнице" судебный процесс, где предметом спора являлось обозначение "Корвалол". Тем не менее, в 2017 году "Фармак" возобновил судебную тяжбу, изменив предмет спора на "Корвалол Corvalolum".

Летом 2017 года Апелляционная палата МЭРТ признала обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку". В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по жалобе "Дарницы" отменил это решение. 25 июня 2019 года Большая палата Верховного суда, в свою очередь, направила дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.