Корупція в Україні гальмує постачання зброї, - президент Литви

Корупція в Україні чинить значний вплив на країни Заходу під час ухвалення рішень про постачання зброї для ЗСУ.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

"Це дуже важлива причина. Оскільки ті держави, які надають підтримку Україні, є демократичними державами, значить, вони повинні враховувати настрої свого суспільства і думку виборців", - сказав Науседа.

Він зазначив, що якщо виборці бачать, що в країні, якій спрямовується допомога, відбуваються великі корупційні скандали, це завдає величезної шкоди репутації цій державі.

Про це Науседа заявив після того, як президент України Володимир Зеленський у неділю ухвалив рішення замінити міністра оборони Олексія Рєзнікова на Рустема Умєрова, який з минулого року очолював Фонд держмайна.

Хоча Зеленський у своїй заяві не згадав корупцію, останнім часом у Міноборони України розпочалися розслідування щодо зловживань і хабарництва під час закупівель.

Однак Науседа не вважає, що цей факт став причиною затримки постачання американських винищувачів F-16.

"Іноді справи пов'язані ще й із тим, що одна справа - ухвалити рішення, а інша - реалізувати це рішення", - сказав президент Литви.

Корупційні скандали в Україні

Нагадаємо, після гучних корупційних скандалів в обласних військкоматах президент України Володимир Зеленський ініціював перевірки ТЦК по всій країні. Пізніше Зеленський затвердив рішення РНБО, яким доручили звільнити всіх начальників обласних військкоматів. У деяких регіонах вже розпочали процедуру звільнення начальників ТЦК.

До того ж нещодавно в ЗМІ з'явилося розслідування про те, що Міноборони нібито закупило в турецької фірми Vector avia hava araçlari зимові куртки для військових, але за завищеною ціною. Ціна курток під час доставки, за даними розслідування, зросла втричі.

Ми також повідомляли, що нещодавно український президент Володимир Зеленський запропонував прирівняти корупцію до державної зради.