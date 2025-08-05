Корупція під час закупівлі дронів і РЕБ: ексголові Рубіжанської МВА обрали запобіжний захід

Схема під час закупівлі дронів і РЕБ

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП викрили масштабну схему, в рамках якої дрони і засоби РЕБ купували за свідомо завищеними цінами.

Згідно з інформацією правоохоронних органів, до 30% від суми контракту перераховувалося організаторам схеми у вигляді незаконної вигоди.

За даними джерел РБК-Україна, серед підозрюваних фігурує нардеп від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов.

Крім того, до схеми може бути причетний колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Самого Юрченка підозрюють в участі в організованій групі, яка отримувала хабарі за службове заступництво.