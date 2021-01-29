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Коррупция и многоженство: в Китае казнили бывшего главу госкомпании

Пекин, Пятница 29 января 2021 14:21
Коррупция и многоженство: в Китае казнили бывшего главу госкомпании
Фото: в Китае приговорили к казни экс-главу госкомпании (xinhuanet)
Автор: Анастасия Рокитна

В Китае привели в исполнение смертный приговор бывшему главе государственной компании по управлению активами China Huarong Лай Сяоминю за взяточничество, растрату и многоженство. Его приговорили к смертной казни 5 января.

Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

Суд постановил, что он незаконно растратил более 25 млн юаней (примерно 3,9 млн долларов), получил взятки на 1,79 млрд юаней (примерно 280 млн долларов), а также долгое время сожительствовал с другими женщинами, хотя у него уже была жена.

Китайские СМИ писали, что у Лай Сяоминя было более 100 квартир и столько же любовниц. Он устраивал своих возлюбленных на высокие посты в 33 предприятиях, работающих под эгидой госкомпании по управлению активами.

Лай Сяоминь заявил, что не потратил из денег, добытых взятками, ни гроша, а надеялся сохранить их для своих детей.

Напомним, в США привели в исполнение первую за 67 лет смертную казнь женщине. В тюрьме в Терре-Хот, штат Индиана, ввели смертельную инъекцию Лизе Монгомери.

Также власти США впервые после отмены 17-летнего моратория на смертную казнь привели в исполнение смертный приговор в отношении афроамериканца.

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