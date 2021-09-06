Для корректировки проектов метро в Киеве правительство выделило 100 миллионов гривен

"Сейчас мы говорим о проектах, утвержденных еще в промежутке 2008-2012 годов. За это время, кроме цен на материалы, изменился и сам город. На примере Подольско-Воскресенского моста мы видим, как затягивание строительства и деактуализация проекта, еще и в условиях хаотичной застройки, может привести к катастрофическим для города последствиям", - прокомментировал решение правительства министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, в перспективе рассматривается также вариант запуска системной государственной программы по развитию метрополитена в Украине.

Известно, что в Киеве будут скорректированы проекты строительства І очереди Левобережной линии метрополитена Троещина - Осокорки от ул. Милославская до станции метро "Левобережная" с электродепо "Троещина" в Деснянском и Дарницком районах, а также участка 4-й ветки (Подольско-Выгуровской линии) метрополитена от станции "Вокзальная" до ст. "Радужная" с ответвлением в направлении жилого массива Выгуровщина-Троещина.

Как уточняют в министерстве, за последние 10 лет в Украине строительство новых станций метро практически не велось. Последняя станция метро в Киеве ("Теремки") была открыта в 2013 году, а всего за годы независимости в Украине было построено 36 станций метрополитена, из которых всего четыре - с 2011 по 2021 год.