Корректировал ракетный удар по Николаеву: задержали мужчину, который сотрудничал с оккупантами
Сообщено о подозрении гражданину Украины по факту распространения информации о расположении Вооруженных Сил Украины. Еще одного корректировщика, который сотрудничал с захватчиками, задержали в Николаеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.
По данным следствия, 4 апреля 2022 года подозреваемый, с целью физического уничтожения военнослужащих и военной техники ВСУ, в социальной сети "Вконтакте" предоставил пророссийскому блогеру-активисту информацию с точными координатами расположения военнослужащих Нацгвардии Украины и военной техники на одном из оборонных предприятий Николаевской области.
Страной-агрессором по месту, указанному гражданином, был осуществлен ракетный обстрел. Вследствие этого уничтожены и частично повреждены объекты недвижимого и движимого имущества предприятия.
Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. По ходатайству прокурора Центральный районный суд г. Николаева избрал задержанному меру пресечения-содержание под стражей.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Следственного отдела Управления СБУ в Николаевской области.
Напомним, в Ивано-Франковске задержали корректировщика огня российских ракет "Калибр". Они нанесли удар по ивано-франковскому аэродрому.
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