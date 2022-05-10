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Корректировал ракетный удар по Николаеву: задержали мужчину, который сотрудничал с оккупантами

Новина українською →
Украина, Вторник 10 мая 2022 13:36
Корректировал ракетный удар по Николаеву: задержали мужчину, который сотрудничал с оккупантами Фото: в Николаеве мужчина сдавал позиции ВСУ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Сообщено о подозрении гражданину Украины по факту распространения информации о расположении Вооруженных Сил Украины. Еще одного корректировщика, который сотрудничал с захватчиками, задержали в Николаеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, 4 апреля 2022 года подозреваемый, с целью физического уничтожения военнослужащих и военной техники ВСУ, в социальной сети "Вконтакте" предоставил пророссийскому блогеру-активисту информацию с точными координатами расположения военнослужащих Нацгвардии Украины и военной техники на одном из оборонных предприятий Николаевской области.

Страной-агрессором по месту, указанному гражданином, был осуществлен ракетный обстрел. Вследствие этого уничтожены и частично повреждены объекты недвижимого и движимого имущества предприятия.

Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. По ходатайству прокурора Центральный районный суд г. Николаева избрал задержанному меру пресечения-содержание под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Следственного отдела Управления СБУ в Николаевской области.

Напомним, в Ивано-Франковске задержали корректировщика огня российских ракет "Калибр". Они нанесли удар по ивано-франковскому аэродрому.

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