Корпорация Roshen передал ВСУ крупную партию боеприпасов

Иллюстративное фото (uprom.info)

Одна из военных частей ВСУ получила новую большую партию патронов

Корпорация Roshen продолжает поддерживать Вооруженные силы Украины - недавно в войска была передана крупная партия боеприпасов к снайперскому оружию натовского калибра. Об этом сообщает Национальный Промышленный Портал.

Сообщается, что одна из воинских частей ВС Украины получила новую большую партию патронов .338 Lapua Magnum (8,6×70 мм) и .308 Winchester (7,62×51 мм) для снайперских винтовок, находящихся на вооружении украинской армии.

Отмечается, что сотни таких винтовок (более 500) для украинской армии также были приобретены корпорацией Roshen., это в частности отечественная Zbroyar UAR-10 (.308 Winchester) и Savage-110 (.338 Lapua Magnum).

Также в этом году корпорация "Roshen" возвела несколько жилых домов для военных.