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Корпорация Roshen передал ВСУ крупную партию боеприпасов

Новости » Общество    12.09.2019 - 18:31
Корпорация Roshen передал ВСУ крупную партию боеприпасов
Иллюстративное фото (uprom.info)

Одна из военных частей ВСУ получила новую большую партию патронов

Корпорация Roshen продолжает поддерживать Вооруженные силы Украины - недавно в войска была передана крупная партия боеприпасов к снайперскому оружию натовского калибра. Об этом сообщает Национальный Промышленный Портал.

Корпорация Roshen передал ВСУ крупную партию боеприпасов

Сообщается, что одна из воинских частей ВС Украины получила новую большую партию патронов .338 Lapua Magnum (8,6×70 мм) и .308 Winchester (7,62×51 мм) для снайперских винтовок, находящихся на вооружении украинской армии.

Отмечается, что сотни таких винтовок (более 500) для украинской армии также были приобретены корпорацией Roshen., это в частности отечественная Zbroyar UAR-10 (.308 Winchester) и Savage-110 (.338 Lapua Magnum).

Также в этом году корпорация "Roshen" возвела несколько жилых домов для военных.

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