Корпорація Roshen передала ЗСУ велику партію боєприпасів

Ілюстративне фото (uprom.info)

Одна з військових частин ЗСУ отримала нову велику партію набоїв

Корпорація Roshen продовжує підтримувати Збройні сили України - нещодавно до війська було передано велику партію боєприпасів до снайперської зброї натовського калібру. Про це повідомляє Національний Промисловий Портал.

Повідомляється, що одна з військових частин ЗС України отримала нову велику партію набоїв .338 Lapua Magnum (8,6×70 мм) та .308 Winchester (7,62×51 мм) для снайперських гвинтівок, що перебувають на озброєні української армії.

Зазначається, що сотні таких гвинтівок (понад 500) для української армії також були придбані корпорацією Roshen., це зокрема вітчизняна Zbroyar UAR-10 (.308 Winchester) та Savage-110 (.338 Lapua Magnum).

Також цьогоріч корпорація "Roshen" звела кілька житлових будинків для військових.