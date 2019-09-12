ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Корпорація Roshen передала ЗСУ велику партію боєприпасів

Новини » Суспільство    12.09.2019 - 18:31
Корпорація Roshen передала ЗСУ велику партію боєприпасів
Ілюстративне фото (uprom.info)

Одна з військових частин ЗСУ отримала нову велику партію набоїв

Корпорація Roshen продовжує підтримувати Збройні сили України - нещодавно до війська було передано велику партію боєприпасів до снайперської зброї натовського калібру. Про це повідомляє Національний Промисловий Портал.

Корпорація Roshen передала ЗСУ велику партію боєприпасів

Повідомляється, що одна з військових частин ЗС України отримала нову велику партію набоїв .338 Lapua Magnum (8,6×70 мм) та .308 Winchester (7,62×51 мм) для снайперських гвинтівок, що перебувають на озброєні української армії.

Зазначається, що сотні таких гвинтівок (понад 500) для української армії також були придбані корпорацією Roshen., це зокрема вітчизняна Zbroyar UAR-10 (.308 Winchester) та Savage-110 (.338 Lapua Magnum).

Також цьогоріч корпорація "Roshen" звела кілька житлових будинків для військових.

Рада підтримала за основу закон про розвантаження Великої палати Верховного суду У Донецькій області поліція вилучила схрон боєприпасів
Новини України ROSHENЗбройні сили Українибоеприпасы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся