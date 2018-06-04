Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Корпорація Microsoft купила GitHub за 7,5 млрд доларів

НовиниТелеком & IT    04.06.2018 - 20:08
Ілюстративне фото (Pixabey)
Ілюстративне фото (Pixabey)

GitHub перейде новим власникам до кінця календарного року

Корпорація Microsoft уклала угоду про покупку Github - найбільшого сервісу для зберігання коду та спільної розробки. Про це свідчить повідомлення на сайті Microsoft.

Так, видання Bloomberg відзначало, що у GitHub вже давно були проблеми з фінансуванням. Зокрема, в 2016 році компанія втратила 66 млн доларів. У зв'язку з цим у GitHub вирішили, що краще продати компанію, ніж виходити на біржу.

Зазначено, що спочатку переговори між компаніями тривали лише про партнерство, але закінчилося все обговоренням купівлі-продажу. У 2015 році GitHub оцінювали в 2 мільярди доларів, а видання CNBC повідомляло, що компанію можуть продати мінімум за 5 млрд доларів.

Згідно з умовами угоди, Microsoft купує GitHub за 7,5 млрд доларів в акціях Microsoft. Передбачається, що GitHub перейде новим власникам до кінця календарного року, проте компанія залишиться незалежним підрозділом і відкритою платформою для всіх розробників. Microsoft не має наміру нав'язувати мови програмування, інструменти або операційні системи.

Нагадаємо, в 2017 році Національна поліція України і Microsoft Ukraine підписали меморандум про співпрацю у сфері інформаційної та кібербезпеки.

American Express оголосила про покупку Hogg Robinson Group Компанія Microsoft посилила умови поставок в Росію
Теги публікації: Microsoft, покупка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Всі помруть без варіантів": заступник Супрун назвав лікування онкохворих недоцільним
Троє дітей залишилися без мами: у страшному ДТП загинула "Місіс світу 2018"
"Хайпуем!": відомий блогер записав пісню-пародію про Бабченко
Олег Ляшко одружився: стали відомі подробиці одруження (відео)
On Top