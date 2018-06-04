Корпорація Microsoft купила GitHub за 7,5 млрд доларів

GitHub перейде новим власникам до кінця календарного року

Корпорація Microsoft уклала угоду про покупку Github - найбільшого сервісу для зберігання коду та спільної розробки. Про це свідчить повідомлення на сайті Microsoft.

Так, видання Bloomberg відзначало, що у GitHub вже давно були проблеми з фінансуванням. Зокрема, в 2016 році компанія втратила 66 млн доларів. У зв'язку з цим у GitHub вирішили, що краще продати компанію, ніж виходити на біржу.

Зазначено, що спочатку переговори між компаніями тривали лише про партнерство, але закінчилося все обговоренням купівлі-продажу. У 2015 році GitHub оцінювали в 2 мільярди доларів, а видання CNBC повідомляло, що компанію можуть продати мінімум за 5 млрд доларів.

Згідно з умовами угоди, Microsoft купує GitHub за 7,5 млрд доларів в акціях Microsoft. Передбачається, що GitHub перейде новим власникам до кінця календарного року, проте компанія залишиться незалежним підрозділом і відкритою платформою для всіх розробників. Microsoft не має наміру нав'язувати мови програмування, інструменти або операційні системи.

Нагадаємо, в 2017 році Національна поліція України і Microsoft Ukraine підписали меморандум про співпрацю у сфері інформаційної та кібербезпеки.